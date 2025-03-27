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Курс валют на 28 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 28 березня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 41,48 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,65 (-8 коп.)
Нагадаємо, курс валют продовжує підносити сюрпризи, але цього разу приємні – після нетривалого зростання американська валюта знову подешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару, попит на нього знижується.
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