Курс валют на 28 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар зріс у ціні.

Курс валют / © Associated Press

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 28 квітня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок і становить 44,08 гривні. Змінилися й показники євро (додав 22 копійки) та злотого (виріс на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,08 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,76 (+22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.)

Нагадаємо, економіст Олександр Савченко прогнозує, що курс долара в Україні може зрости до 45–46 гривень уже 2026 року, і нинішній рівень не є піковим. Серед причин: зростання інфляції, здорожчання товарів і пального, а також рекомендації МВФ щодо курсу.

