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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася щодо євро.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

Курс валют на 28 квітня. / © Associated Press

НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 квітня. Долар додав 7 коп., Євро здешевшав на 3 коп. Злотий - зріс на 1 коп.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,75 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,38 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,10 (+1коп.)

Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, чи варто позбуватися валюти. НБУ не допустить особливого просідання курсу долара, вважає він.

Дата публікації
Кількість переглядів
4
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