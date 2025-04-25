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Курс валют на 28 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня зміцнилася щодо євро.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 квітня. Долар додав 7 коп., Євро здешевшав на 3 коп. Злотий - зріс на 1 коп.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США — 41,75 (+7 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,38 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,10 (+1коп.)
Нагадаємо, аналітик Олексій Козирєв спрогнозував, чи варто позбуватися валюти. НБУ не допустить особливого просідання курсу долара, вважає він.