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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Курс валют на 28 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня трохи послабиться щодо долара, а відносно євро навпаки - зміцнить позиції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро після кількох днів зростання втратило 12 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,78 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,98 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,51 (-2 коп.)

Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Дата публікації
Кількість переглядів
587
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