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Курс валют на 28 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня трохи послабиться щодо долара, а відносно євро навпаки - зміцнить позиції.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро після кількох днів зростання втратило 12 коп. Злотий зменшився на 2 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,78 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,98 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,51 (-2 коп.)
Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.