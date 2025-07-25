Курс валют на 28 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © Associated Press

Реклама

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро після кількох днів зростання втратило 12 коп. Злотий зменшився на 2 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,78 (+1 коп.)

Реклама

Курс євро

1 євро — 48,98 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,51 (-2 коп.)

Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Дата публікації 19:37, 18.07.25 Кількість переглядів 10 15 мільйонів від держави платитимуть сім’ям загиблих у полоні