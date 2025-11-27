Курс валют на 28 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 28 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 10 копійок і становить 42,19 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 7 копійок) та злотого (втратив 2 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,19 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,87 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,54 (-2 коп.)

Раніше йшлося про те, яким буде курс долара до кінця листопада. За словами банкіра Тараса Лєсового, у листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон закупів. Через це зменшується інтерес до валютних операцій.

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, ці чинники спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", а бізнес — переглядати ціни.

Деталі — у матеріалі ТСН.ua.