Курс валют на 29 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар впав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 29 серпня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,26 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,26 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,13 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)
Нагадаємо, минулий тиждень аналітики назвали «часом невиправданих надій». Це стосується й курсу валют в Україні.
Зустріч на Алясці американського президента Дональда Трампа з російським Володимиром Путіним не сильно, але вдарила по курсу долара, попри вихідні 16–17 серпня.
Про те, чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.