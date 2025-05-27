Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 28 травня. / © УНІАН

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НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 28 травня. Долар злетів на 10 коп. Євро додав 2 коп. Злотий залишився без змін.

Про це повідомили в Національному банку.

Курс долара

1 долар США — 41,67 (+10 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,31 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)

Як повідомлялося, долар готує приємний українцям “сюрприз”. Міністерство фінансів повідомило, що американська валюта цього року може бути дешевшою, ніж передбачалось. Уточнені планові показники курсу опубліковано у оновленій бюджетній декларації на 2025-28 роки, яку Кабмін має затвердити до 1 червня.

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Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 245 Валютні гойдалки: купувати долари чи євро?