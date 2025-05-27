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Курс валют на 28 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня значно послабилася щодо американського долара, який зростає кілька днів поспіль.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 28 травня. Долар злетів на 10 коп. Євро додав 2 коп. Злотий залишився без змін.
Про це повідомили в Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 41,67 (+10 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,31 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,13 (0 коп.)
Як повідомлялося, долар готує приємний українцям “сюрприз”. Міністерство фінансів повідомило, що американська валюта цього року може бути дешевшою, ніж передбачалось. Уточнені планові показники курсу опубліковано у оновленій бюджетній декларації на 2025-28 роки, яку Кабмін має затвердити до 1 червня.