Курс валют на 28 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 28 вересня. Долар втратив у ціні 13 коп. Євро додав 1 коп. Вартість злотого зросла на 3 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,84 (-13 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,13 (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,69 (+3 коп.)

Нагадаємо, в НБУ порадили, куди подіти заощадження, щоб їх не «з’їла» інфляція. Збереження коштів у готівці чи на звичайних карткових рахунках поступово позбавляє їх реальної цінності, адже через зростання цін купівельна спроможність постійно знижується.

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