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Курс валют на 28 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар досягнув рекордної позначки — 45,60 грн.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 28 жовтня. Долар додав ще 6 коп. Водночас євро втратив аж 10 коп, а польський злотий - 1 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,60 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,85 (-10 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (- 1 коп.)
Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не продавати валюту без нагальної потреби, а її купівлю розглядати як спосіб захистити заощадження. За його оцінкою, готівкові долари можуть стати джерелом доходу за відносно низьких ризиків. Якщо протягом найближчих 2,5 місяця курс долара зросте до 46 грн, приріст становитиме близько 2,2%, або 10,5% у річному вимірі.