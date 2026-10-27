Курс валют на 28 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют. / © Associated Press

Реклама

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 28 жовтня. Долар додав ще 6 коп. Водночас євро втратив аж 10 коп, а польський злотий - 1 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 45,60 (+6 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,85 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,55 (- 1 коп.)

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин радить не продавати валюту без нагальної потреби, а її купівлю розглядати як спосіб захистити заощадження. За його оцінкою, готівкові долари можуть стати джерелом доходу за відносно низьких ризиків. Якщо протягом найближчих 2,5 місяця курс долара зросте до 46 грн, приріст становитиме близько 2,2%, або 10,5% у річному вимірі.

Реклама

Новини партнерів