Курс валют на 29 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на понеділок, 29 чеврня. / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 червня. Долар втратив 7 коп. Євро злетів аж на 21 коп. Злотий додав 5 коп.

Про це свідчать дані Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 44,85 (-7 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,13 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,92 (+5 коп.).

Як повідомлялося, в Україні зміняться правила поповнення карток через термінали. За новою постановою Нацбанку, тепер, щоб внести готівку, потрібно буде підтвердити свій номер телефону через одноразовий пароль в SMS або під час дзвінка. Без цього завершити операцію не вдасться.

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