- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 186
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 29 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних євро стрімко злетить у ціні та перевалить за 51 гривню.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 червня. Долар втратив 7 коп. Євро злетів аж на 21 коп. Злотий додав 5 коп.
Про це свідчать дані Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,85 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,13 (+21 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,92 (+5 коп.).
Як повідомлялося, в Україні зміняться правила поповнення карток через термінали. За новою постановою Нацбанку, тепер, щоб внести готівку, потрібно буде підтвердити свій номер телефону через одноразовий пароль в SMS або під час дзвінка. Без цього завершити операцію не вдасться.
Коментарі
Сортувати: