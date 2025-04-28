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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 29 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар впав у ціні.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,74 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,74 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,39 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,08 (-2 коп.)

Раніше ми писали, що на валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
79
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