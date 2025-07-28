ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня трошки послабилася щодо американського долара.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на 29 липня. / © unsplash.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро втратило 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,79 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,69 (-29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,43 (-8 коп.)

Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie