Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 29 липня. / © unsplash.com

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро втратило 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,79 (+1 коп.)

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Курс євро

1 євро — 48,69 (-29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,43 (-8 коп.)

Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.

Дата публікації 22:22, 04.07.25 Кількість переглядів 1091 Чи зупиниться зростання цін? Прогноз Нацбанку!