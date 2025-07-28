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Курс валют на 29 липня: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня трошки послабилася щодо американського долара.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 29 липня. Долар додав ще 1 коп. Євро втратило 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,79 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,69 (-29 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,43 (-8 коп.)
Нагадаємо, на фінансовому ринку України майже штиль, однак фінансові аналітики передбачають, що курс валют в Україні буде стабільним недовго. Буря може гримнути уже у серпні 2025 року, незважаючи на те, що літо традиційно є спокійним сезоном.