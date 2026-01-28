Курс валют на 29 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на четвер, 29 січня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 29 січня. Долара втратив ще 19 коп. Євро залишився без змін. Злотий зріс на 1 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,76 (-19 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,22 (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (+1 коп.)

Як повідомлялося, в обмінниках і банках євро б’є рекорди. У найбільших банках 28 січня середній курс купівлі одного євро у банках становить 50,97 грн, а продаж — 50,72 грн. В обмінниках євро зросло на 18-28 коп. Середній курс продажу досягнув 51,76 грн.