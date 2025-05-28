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Курс валют на 29 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Вартість долара зменшилася після кількох днів зростання.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 29 травня. Долар втратив 8 коп. Євро зменшився аж на 24 коп. Вартість злотого впала на 4 коп.
Про це стало відомо з даних Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 41,59 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,07 (-24 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-4 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в червні. Попередньо можна очікувати, що ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Втім, цілком ймовірним є зростання курсу долара.