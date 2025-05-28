ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
321
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 29 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Вартість долара зменшилася після кількох днів зростання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на 29 травня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 29 травня. Долар втратив 8 коп. Євро зменшився аж на 24 коп. Вартість злотого впала на 4 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,59 (-8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,07 (-24 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,09 (-4 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в червні. Попередньо можна очікувати, що ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Втім, цілком ймовірним є зростання курсу долара.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie