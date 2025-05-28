Курс валют на 29 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на 29 травня. / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 29 травня. Долар втратив 8 коп. Євро зменшився аж на 24 коп. Вартість злотого впала на 4 коп.

Про це стало відомо з даних Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,59 (-8 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,07 (-24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 (-4 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в червні. Попередньо можна очікувати, що ситуація на валютному ринку буде позбавлена неприємних сюрпризів. Втім, цілком ймовірним є зростання курсу долара.

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Дата публікації 23:45, 23.05.25 Кількість переглядів 339 Не поспішайте міняти долари! У Нацбанку попереджають українців!