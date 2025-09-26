- Дата публікації
Категорія
Гроші
Курс валют на 29 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних іноземна валюта сильно втратить у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 вересня. Долар зменшився на 2 коп. Євро впав у вартості аж на 31 коп. Польський злотий - втратив 9 коп.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,47 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,40 (-31 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (-9 коп.)
Як повідомлялося, в Україні заборгованість за комуналку перевищила 700 тис. грн. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.