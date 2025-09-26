ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 29 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних іноземна валюта сильно втратить у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на 29 вересня. / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 вересня. Долар зменшився на 2 коп. Євро впав у вартості аж на 31 коп. Польський злотий - втратив 9 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,47 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,40 (-31 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,33 (-9 коп.)

Як повідомлялося, в Україні заборгованість за комуналку перевищила 700 тис. грн. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie