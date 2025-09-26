Курс валют на 29 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 29 вересня. / © Associated Press

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 29 вересня. Долар зменшився на 2 коп. Євро впав у вартості аж на 31 коп. Польський злотий - втратив 9 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,47 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,40 (-31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,33 (-9 коп.)

Як повідомлялося, в Україні заборгованість за комуналку перевищила 700 тис. грн. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. Найбільше боржників у прифронтових регіонах: Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Найчастіше українці боргують за тепло та воду.

