Курс валют на 29 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

У невеликому Нетішині на Хмельниччині вже понад двадцять три роки приймає пацієнтів стоматологічна клініка «Стоматолог» — приватна практика, яку від самого початку веде її засновник, лікар-хірург-стоматолог Вадим Вагін. Історія цієї клініки — це, по суті, історія одного лікаря, який пройшов шлях від студента медичного університету до фахівця, чий досвід сьогодні виходить далеко за межі одного кабінету.