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Курс валют на 29 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Гривня незначно посилилася щодо іноземної валюти.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 29 жовтня. Долар втратив 1 коп. Євро впав на 9 коп, Польський злотий зменшився на 3 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 45,59 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,76 (-9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,52 (-3 коп.)
Як повідомлялося, в Україні триває вилучення з обігу старих банкнот гривні. Від 2 березня цього року банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років втратили статус платіжного засобу. Водночас купюри номіналом 20, 50, 100, 200 і 500 гривень тих самих років випуску залишаються законним платіжним засобом.
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