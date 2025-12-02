- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 3 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Валюта втратила у ціні. Гривня зміцнила свої позиції.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 3 грудня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 13 коп. Польський злотий впав на 6 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 42,33 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,18(-13 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,60 (-6 коп.)
Як повідомлялося, в останній тиждень осені долар бив рекорди здорожчання. Найвища ціна продажу була 42,70 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 42,35 грн/долар (+22 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,25 грн/долар (+30 коп.).