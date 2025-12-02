ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 3 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні. Гривня зміцнила свої позиції.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 3 грудня. Долар втратив 1 коп. Євро зменшився на 13 коп. Польський злотий впав на 6 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,33 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,18(-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,60 (-6 коп.)

Як повідомлялося, в останній тиждень осені долар бив рекорди здорожчання. Найвища ціна продажу була 42,70 грн (+30 коп. за тиждень), найнижча — 42,35 грн/долар (+22 коп.). Максимальний курс купівлі становив 42,25 грн/долар (+30 коп.).

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie