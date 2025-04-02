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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 3 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня знову зміцнилася щодо американського долара.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

НБУ встановив курс валют на 3 квітня 2025-го. / © pixabay.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 квітня. Долар втратив 6 коп. Тим часом євро додав 3 коп. Злотий - на 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,31 (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,63 (+3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,68 (+3 коп.)

Як повідомлялося, відтепер в Україні за онлайн-продажі без ФОП загрожує штраф - до 34 тисяч гривень.

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