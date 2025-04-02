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Курс валют на 3 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня знову зміцнилася щодо американського долара.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 квітня. Долар втратив 6 коп. Тим часом євро додав 3 коп. Злотий - на 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,31 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,63 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,68 (+3 коп.)
Як повідомлялося, відтепер в Україні за онлайн-продажі без ФОП загрожує штраф - до 34 тисяч гривень.