ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
1050
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 3 лютого: долар здорожчав, а євро стрімко впав

Нацбанк оновив курс курс валют на сьогодні, 3 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Долар здорожчав

Долар здорожчав / © Associated Press

Національний банк України на 15 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс на 3 лютого встановили на рівні 42,96 грн за 1 долар.

Про це повідомляє НБУ.

Курс євро становить 50,9 грн. Це на 12 копійок менше, ніж учора.

Офіційний курс польського злотого тим часом встановили на рівні 12,07 коп.

В обмінниках долар продають у середньому за 42,4 грн. Купують за 43,15 грн.

За євро в обмінниках пропонують 50,7 грн. Продають за 51,45 грн.

Нагадаємо, в Україні офіційний курс долара закріпився у коридорі 43,1–43,4 грн/дол, а готівковий ринок завмер в очікуванні новин від регулятора.

Експерт Андрій Забловський вважає, що тренд лютого залежатиме від двох ключових факторів: політики Нацбанку та стабільності енергосистеми. Після контрольованої девальвації у січні (на 2%), у лютому курс має шанси стабілізуватися.

Дата публікації
Кількість переглядів
1050
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie