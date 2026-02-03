- Дата публікації
Курс валют на 3 лютого: долар здорожчав, а євро стрімко впав
Нацбанк оновив курс курс валют на сьогодні, 3 лютого.
Національний банк України на 15 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс на 3 лютого встановили на рівні 42,96 грн за 1 долар.
Про це повідомляє НБУ.
Курс євро становить 50,9 грн. Це на 12 копійок менше, ніж учора.
Офіційний курс польського злотого тим часом встановили на рівні 12,07 коп.
В обмінниках долар продають у середньому за 42,4 грн. Купують за 43,15 грн.
За євро в обмінниках пропонують 50,7 грн. Продають за 51,45 грн.
Нагадаємо, в Україні офіційний курс долара закріпився у коридорі 43,1–43,4 грн/дол, а готівковий ринок завмер в очікуванні новин від регулятора.
Експерт Андрій Забловський вважає, що тренд лютого залежатиме від двох ключових факторів: політики Нацбанку та стабільності енергосистеми. Після контрольованої девальвації у січні (на 2%), у лютому курс має шанси стабілізуватися.