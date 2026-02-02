Курс валют на 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на вівторок, 3 лютого. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 лютого. Долар додав аж 17 коп. Євро зменшився ще на 12 коп. Злотий подешевшав на 5 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,96 (+17 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,90 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня валютний ринок щодо курсу долара і євро переходить до етапу стабільності. Так, упродовж 2-8 лютого, вважає експерт, вартість долара та євро на готівковому ринку майже не зміниться.

