- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 3 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
Гривня послабилася щодо американського долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 лютого. Долар додав аж 17 коп. Євро зменшився ще на 12 коп. Злотий подешевшав на 5 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,96 (+17 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,90 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (-5 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, що протягом цього тижня валютний ринок щодо курсу долара і євро переходить до етапу стабільності. Так, упродовж 2-8 лютого, вважає експерт, вартість долара та євро на готівковому ринку майже не зміниться.