Курс валют на 3 липня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 3 липня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,80 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 11 і 4 копійки відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,80 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,08 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,90 (+4 коп.).

Раніше йшлося про те, що економіст Андрій Шевчишин прогнозує, що до кінця 2026 року курс долара може зрости до 45,5–45,6 грн, хоча наразі Нацбанк намагається стримувати його біля позначки 45 грн. За словами експерта, девальваційний тренд зберігається через рекордний дефіцит валюти на міжбанку, водночас значні обсяги міжнародної фінансової допомоги наразі пом’якшують тиск на гривню. Шевчишин зазначає, що влітку попит населення на валюту залишатиметься помірним. Але восени він може зрости, зокрема через підвищення виплат військовим, правоохоронцям і рятувальникам.

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