Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют. / © Associated Press

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 липня. Долар залишився без змін. Євро втратив 27 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

1 долар США — 41,81 (0 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,13 (-27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,56 (-8 коп.)

Нагадаємо, останній тиждень червня для курсу валют в Україні виявився бурхливим. Долар здешевшав нижче за 42 гривні, а євро рвонув угору і вже коштує понад 49 гривень за одиницю. Що купувати, а що продавати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації 14:26, 01.07.25 Кількість переглядів 102 Десятки тисяч людей випадково стали мільйонерами! Але ненадовго! Що сталось?