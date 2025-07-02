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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 3 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня посилила позиції щодо євро та польського злотого.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют.

Курс валют. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на четвер, 3 липня. Долар залишився без змін. Євро втратив 27 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це повідомили в Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,81 (0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,13 (-27 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,56 (-8 коп.)

Нагадаємо, останній тиждень червня для курсу валют в Україні виявився бурхливим. Долар здешевшав нижче за 42 гривні, а євро рвонув угору і вже коштує понад 49 гривень за одиницю. Що купувати, а що продавати, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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