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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 3 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий

Гривня сильно послабилася щодо долара і євро.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 листопада. Долар зріс аж на 18 коп, євро злетів на 37 коп, польський злотий додав 5 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,53 (+18 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,05 (+37 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,55 (+5 коп.)

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк дійснив прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. У результаті курс національної валюти перейшов до нового, вищого діапазону — 45,5–46 грн за долар. Наразі НБУ підтримує курс на цих рівнях за допомогою валютних інтервенцій та продовжує контролювати ситуацію на міжбанківському ринку.

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