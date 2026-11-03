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Курс валют на 3 листопада: скільки коштують долар, євро та злотий
Гривня сильно послабилася щодо долара і євро.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 3 листопада. Долар зріс аж на 18 коп, євро злетів на 37 коп, польський злотий додав 5 коп.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,53 (+18 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,05 (+37 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (+5 коп.)
Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк дійснив прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. У результаті курс національної валюти перейшов до нового, вищого діапазону — 45,5–46 грн за долар. Наразі НБУ підтримує курс на цих рівнях за допомогою валютних інтервенцій та продовжує контролювати ситуацію на міжбанківському ринку.