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Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Після вихідних українська гривня посилиться щодо долара, який зменшиться на кілька копійок.
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 серпня. Долар втратив ще 6 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 1 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,63 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,88 (-1 коп.).
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий вважає, що у серпні валютний ринок України залишатиметься стабільним. У базовому сценарії курс долара може перебувати в межах 44,50–45,50 грн, а євро — на рівні 51,00–52,50 грн. За його словами, купувати валюту за будь-якого курсу зараз економічно недоцільно. Причина — різниця між ціною купівлі та продажу, а також стабільність гривні можуть звести нанівець потенційний прибуток від таких операцій.