Курс валют на 3 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс долара / © unsplash.com

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 3 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 41,36 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,36 (-1 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,17 (-29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,29 (-10 коп.)

Нагадаємо, експерт прокоментував ситуацію з курсом долара. Так, паніка довкола цього є безпідставною. Водночас українцям радять шукати надійні та вигідніші інструменти для збереження коштів.

Реклама

Попередньо, до кінця року курс гривні не повинен значно відхилятися від позначки 41-42 грн за долар, адже дефіцит бюджету України-2025 повністю покривається фінансовою допомогою від західних партнерів.

В контексті того, чи варто купувати долари, економіст Олександр Савченко радить звернути увагу на альтернативні способи збереження коштів. Зокрема, це банківські депозити, які є значно безпечнішими.