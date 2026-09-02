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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на 3 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Валюта стрімко додала у ціні і послабила українську гривню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют.

Курс валют. / © УНІАН

НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 3 вересня. Долар злетів аж на 15 коп. Євро зріс на на 9 коп. Злотий підвищився на 4 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,60 (+15 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,64 (+9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,93 (+4 коп.)

Нагадаємо, економіст Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні може досягти позначки 50 грн наприкінці 2027-го. За його словами, якщо гривня завершить 2026 рік на рівні близько 45,5–46 грн за дол., то здорожчання американської валюти до 50 грн становитиме менш ніж 10%.

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