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Курс валют на 3 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Валюта стрімко додала у ціні і послабила українську гривню.
НБУ встановив офіційний курс валют на четвер, 3 вересня. Долар злетів аж на 15 коп. Євро зріс на на 9 коп. Злотий підвищився на 4 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,60 (+15 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,64 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (+4 коп.)
Нагадаємо, економіст Сергій Фурса прогнозує, що курс долара в Україні може досягти позначки 50 грн наприкінці 2027-го. За його словами, якщо гривня завершить 2026 рік на рівні близько 45,5–46 грн за дол., то здорожчання американської валюти до 50 грн становитиме менш ніж 10%.
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