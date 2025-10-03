ТСН у соціальних мережах

180
1 хв

Курс валют на 6 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня покращила свої позиції щодо іноземної валюти.

Автор публікації
Олена Капнік
Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 6 жовтня. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 6 жовтня. Долар зменшився на 5 коп. Євро впав у вартості на 12 коп. Польський злотий втратив 3 коп.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,22 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 48,38 (-12 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,36 (-3 коп.)

Нагадаємо, НБУ починає вилучати монети по 10 копійок. Їх не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати. Ба більше - магазини, торговельні мережі, підприємства сфери послуг надалі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій. Однак потрапляючи до банків, такі монети більше не повертатимуться в обіг.

180
