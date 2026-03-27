Курс валют на 30 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.

Курс валют.

НБУ встановив курс валют на понеділок, 30 березня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 березня. Долар втратив 4 коп. Євро зменшився ще на 13 коп. Вартість злотого зменшилася на 7 коп.

Про це стало відомо з офіційних даних НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,84 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,48 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,77 (-7 коп.)

Нагадаємо, в Україні зросла собівартість продуктів на 15–20% порівняно з минулим сезоном. Вже спостерігається підвищення цін на базові продукти харчування, зокрема на курячі яйця, хліб, молочну та м’ясну продукцію.

