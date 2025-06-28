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Курс валют на 30 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Після вихідних гривня послабиться щодо іноземної валюти.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 червня. Долар додав 6 коп, Євро злосло ще на 15 коп, злотий — на 5 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,64 (+6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,78 (+15 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,50 (+5 коп.)
Як повідомлялося, від 1 липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників в Україні. Повернення індексації зумовлено перевищенням порогу індексації, зокрема в червні індекс споживчих цін становив 104,4%.