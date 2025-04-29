Курс валют на 30 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс долара

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 30 квітня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 18 копійок і становить 41,56 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,56 (-18 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,28 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,07 (-1 коп.)

Раніше ми писали, що на валютному ринку України неспокійно: курси долара і євро то зростають, то знижуються, а прогнози фінансових аналітиків різні. Експерти говорять, що основна причина складнощів прогнозування — бурхливі політичні події, пов’язані, зокрема, з активізацією переговорів щодо найшвидшого встановлення миру в Україні.

Реклама