Курс валют на 30 листопада / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 листопада. Долар зменшився на 9 коп, євро втратив 14 коп., а польський злотий — залишився без змін.

Про це стало відомо з даних регулятора.

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Курс долара

1 долар США — 45,01 грн (-9 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,35 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,04 грн (0 коп.)

Нагадаємо, перекази від родичів на картку саме собою не означає, що людина має сплатити податок. Податкові наслідки залежать не від того, що кошти надійшли на рахунок, а від їхньої реальної підстави — це подарунок, позика, повернення боргу, аліменти, компенсація спільних витрат чи оплата за послуги.

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