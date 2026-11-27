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Курс валют на 30 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Після вихідних гривня покращить позиції щодо євро і долара.
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 30 листопада. Долар зменшився на 9 коп, євро втратив 14 коп., а польський злотий — залишився без змін.
Про це стало відомо з даних регулятора.
Курс долара
1 долар США — 45,01 грн (-9 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,35 грн (-14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,04 грн (0 коп.)
Нагадаємо, перекази від родичів на картку саме собою не означає, що людина має сплатити податок. Податкові наслідки залежать не від того, що кошти надійшли на рахунок, а від їхньої реальної підстави — це подарунок, позика, повернення боргу, аліменти, компенсація спільних витрат чи оплата за послуги.