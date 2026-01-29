Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 30 січня 2026-го. / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 січня. Долара додав 8 коп. Євро збільшився на 2 коп. Водночас злотий зменшився на 1 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,84 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,18 (-1 коп.)

Як повідомлялося, НБУ знизив облікову ставку - від 15,5% до 15%. Втім, в оновленому макропрогнозі регулятор погіршив очікування щодо зростання економіки на інфляції на кінець 2026-го. Якщо попередній прогноз Нацбанку на кінець року становив 6,6%, то тепер регулятор погіршив його до 7,5%.

