- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 373
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня знову послабилася щодо долара і євро.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 січня. Долара додав 8 коп. Євро збільшився на 2 коп. Водночас злотий зменшився на 1 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,84 (+8 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-1 коп.)
Як повідомлялося, НБУ знизив облікову ставку - від 15,5% до 15%. Втім, в оновленому макропрогнозі регулятор погіршив очікування щодо зростання економіки на інфляції на кінець 2026-го. Якщо попередній прогноз Нацбанку на кінець року становив 6,6%, то тепер регулятор погіршив його до 7,5%.