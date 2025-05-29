Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 30 травня. / © Associated Press

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НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,52 (-7 коп.)

Курс євро

1 євро — 46,80 (-27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в червні. За його оцінкою, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати.

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Дата публікації 23:45, 23.05.25 Кількість переглядів 652 Не поспішайте міняти долари! У Нацбанку попереджають українців!