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Курс валют на 30 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Євро продовжує стрімко втрачати у вартості.
НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 30 травня. Долар втратив ще 7 коп. Євро зменшився аж на 27 коп. Вартість злотого не змінилася.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,52 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро — 46,80 (-27 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,09 (-0 коп.)
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, що буде з курсом долара і євро в червні. За його оцінкою, ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати.