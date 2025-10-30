ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 30 жовтня: гривня зміцнилася до долара та євро

Національний банк України на 7 копійок знизив курс долара до гривні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Валюта здешевшала

Валюта здешевшала / © Getty Images

Офіційний курс на 30 жовтня встановили на рівні 42,01 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 48,86 грн — на 11 копійок менше, ніж учора.

Польський злотий здешевшав на 4 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,51.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 41,8 грн. Купують за 42,5 грн.

  • За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Раніше повідомлялося, що курс долара продовжує впевнено дорожчати. Євро також дорожчає. Чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом і що краще купувати чи продавати зараз — читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
288
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie