Курс валют на 30 жовтня: гривня зміцнилася до долара та євро

Офіційний курс на 30 жовтня встановили на рівні 42,01 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 48,86 грн — на 11 копійок менше, ніж учора.

Польський злотий здешевшав на 4 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,51.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,8 грн. Купують за 42,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

