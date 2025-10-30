- Дата публікації
Курс валют на 30 жовтня: гривня зміцнилася до долара та євро
Національний банк України на 7 копійок знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс на 30 жовтня встановили на рівні 42,01 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс євро становить 48,86 грн — на 11 копійок менше, ніж учора.
Польський злотий здешевшав на 4 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,51.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,8 грн. Купують за 42,5 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.
