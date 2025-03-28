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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня трішки зміцнилася щодо американського долара.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Долар.

Курс валют на 31 березня 2025-го. / © pixabay.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 березня. Долар втратив 1 коп. Тим часом євро залишився без змін. Злотий зріс на 5 коп.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,47 (-1 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,74 (0 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,70(+5 коп.)

Нагадаємо, заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, які продукти здорожчають в Україні 2025 року. Зокрема, після посту здорожчає м’ясо, а ближче до Великодня — курячі яйця.

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