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Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Гривня трішки зміцнилася щодо американського долара.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 березня. Долар втратив 1 коп. Тим часом євро залишився без змін. Злотий зріс на 5 коп.
Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,47 (-1 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,74 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,70(+5 коп.)
Нагадаємо, заступник очільника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, які продукти здорожчають в Україні 2025 року. Зокрема, після посту здорожчає м’ясо, а ближче до Великодня — курячі яйця.