ТСН у соціальних мережах

Гроші
723
1 хв

Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,79 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (впав на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,79 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,31 (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,73 (-4 коп.)

Як ми писали, станом на 30 березня офіційний курс становить близько 43,84 грн за долар і 50,49 грн за євро. У другій половині березня гривня зміцнилася, а Нацбанк стримав зростання курсу, не допустивши подорожчання долара до 45 грн. На Великдень очікується відносна стабільність курсу без різких стрибків, хоча на ринку зберігається підвищений попит на валюту

Дата публікації
Кількість переглядів
723
