Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,79 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (впав на 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,79 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,31 (-17 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,73 (-4 коп.)
Як ми писали, станом на 30 березня офіційний курс становить близько 43,84 грн за долар і 50,49 грн за євро. У другій половині березня гривня зміцнилася, а Нацбанк стримав зростання курсу, не допустивши подорожчання долара до 45 грн. На Великдень очікується відносна стабільність курсу без різких стрибків, хоча на ринку зберігається підвищений попит на валюту