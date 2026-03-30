Курс валют на 31 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 31 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 5 копійок і становить 43,79 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (впав на 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 43,79 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,31 (-17 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,73 (-4 коп.)

Як ми писали, станом на 30 березня офіційний курс становить близько 43,84 грн за долар і 50,49 грн за євро. У другій половині березня гривня зміцнилася, а Нацбанк стримав зростання курсу, не допустивши подорожчання долара до 45 грн. На Великдень очікується відносна стабільність курсу без різких стрибків, хоча на ринку зберігається підвищений попит на валюту