Курс валют на 31 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
В останній день року курс валют сильно зросте у ціні. Гривня дуже послабиться.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 31 грудня. Долар зріс ще на 17 коп, євро злетів аж 20 коп, польський злотий додав у ціні 5 коп.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,38 (+17 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,85 (+20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+5 коп.)
