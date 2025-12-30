ТСН у соціальних мережах

165
1 хв

Курс валют на 31 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В останній день року курс валют сильно зросте у ціні. Гривня дуже послабиться.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

Нацбанк встанови курс валют на середу, 31 грудня. / © Національний банк України

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 31 грудня. Долар зріс ще на 17 коп, євро злетів аж 20 коп, польський злотий додав у ціні 5 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,38 (+17 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,85 (+20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (+5 коп.)

Нагадаємо, НБУ випустив нову монету номіналом 20 грн, присвячену Архістратигу Михаїлу. Дизайн поєднує класичний релігійний образ із сучасними символами оборони, зокрема патерном «піксель» та силуетами бійців ЗСУ.

165
