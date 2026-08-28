Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 31 серпня / © Національний банк України

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НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 31 серпня. Долар зріс на 1 коп. Євро додав у ціні 3 коп. Злотий втратив 2 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,55 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,88 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,96 (-2 коп.).

Як повідомлялося, шахраї навчилися красти гроші з протермінованих банківських карток. Злочинці можуть обійти захист терміналів навіть зі старим пластиком. Дослідники пояснили, що причина полягає в тому, що термін дії самої картки та банківського рахунку, до якого вона прив’язана, відрізняються.

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