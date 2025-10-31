- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 954
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 31 жовтня: долар та євро стрімко здешевшали
Національний банк України на 4 копійки знизив курс долара до гривні.
Офіційний курс на 31 жовтня встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж учора. Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.
