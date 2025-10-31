ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 31 жовтня: долар та євро стрімко здешевшали

Національний банк України на 4 копійки знизив курс долара до гривні.

НБУ встановив курс валют на 31 жовтня

НБУ встановив курс валют на 31 жовтня / © Associated Press

Офіційний курс на 31 жовтня встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж учора. Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.

  • За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Раніше повідомлялося, що курс долара продовжує впевнено дорожчати. Євро також дорожчає. Чого очікувати від курсу валют в Україні найближчим часом і що краще купувати чи продавати зараз — читайте у новині.

