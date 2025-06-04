Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

НБУ встановив курс валют на 5 червня. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 червня. Долар зменшився аж на 15 коп. Євро втратило 20 коп. Злотий впав на 7 коп.

Про це стало відомо з сайту НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,48 (-15 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,20 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)

Нагадаємо, курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Гривня продовжує утримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють: ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком, і рано чи пізно гривня помітно подешевшає.

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Як повідомляв банкір Тарас Лєсовий, у червні в Україні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати, а ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом.

Дата публікації 23:45, 23.05.25 Кількість переглядів 1711 Не поспішайте міняти долари! У Нацбанку попереджають українців!