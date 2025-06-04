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Курс валют на 5 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Валюта стрімко здешевшала у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 червня. Долар зменшився аж на 15 коп. Євро втратило 20 коп. Злотий впав на 7 коп.
Про це стало відомо з сайту НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,48 (-15 коп.)
Курс євро
1 євро — 47,20 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,02 (-7 коп.)
Нагадаємо, курс валют в Україні залишається відносно стабільним. Гривня продовжує утримувати міцні позиції щодо долара, хоча фінансові аналітики регулярно пояснюють: ця стабільність штучна, бо підтримується Національним банком, і рано чи пізно гривня помітно подешевшає.
Як повідомляв банкір Тарас Лєсовий, у червні в Україні ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Однак, курс долара може поступово зростати, а ситуація з євро залежатиме від світових торгів у парі з доларом.