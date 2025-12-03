- Дата публікації
Гроші
Курс валют на 4 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 13 копійок і становить 42,20 гривні. Змінилися й показники євро (додав 4 копійки) та злотого (додав 3 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,20 (-13 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,22 (+4 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,63 (+3 коп.)
Раніше йшлося про те, що в останній тиждень осені долар добре полоскотав нерви українцям. Так, першу його курс швидко пішов угору. Однак ближче до кінця листопада курс знову пішов донизу і зупинився біля 42,50.
У матеріалі читайте детальніше про те:
що відбувається на готівковому ринку валюти;
чого очікувати від курсу на тижні від 1 до 7 грудня;
чи варто продавати й купувати готівкову валюту.