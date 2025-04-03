Курс валют на 4 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © unsplash.com

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Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 4 квітня. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 41,34 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,34 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,85 (+22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,92 (+23 коп.)

Нагадаємо, курс валют продовжує підносити сюрпризи, але цього разу приємні – після нетривалого зростання американська валюта знову подешевшала. Дехто з аналітиків вважає, що тут є внесок і пересічних українців, бо останнім часом населення менше довіряє долару, попит на нього знижується.

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