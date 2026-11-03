- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 4 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар стрімко зростає у ціні — гривня дуже послабилася.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 4 листопада. Долар злетів ще на 13 коп. Водночас євро і польський злотий залишилися без змін.
Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 45,66 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,05 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,55 (0 коп.)
Як повідомлялося, НБУ випустив монети номіналом 10 гривень. Набір має назву «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» і складається з 25 монет.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: