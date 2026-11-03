Курс валют на 4 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 4 листопада. Долар злетів ще на 13 коп. Водночас євро і польський злотий залишилися без змін.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 45,66 (+13 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,05 (0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,55 (0 коп.)

Як повідомлялося, НБУ випустив монети номіналом 10 гривень. Набір має назву «Ми сильні. Ми разом. Автономна Республіка Крим» і складається з 25 монет.

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