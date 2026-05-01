Курс валют на 4 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня знову послабиться щодо євро і злотого, але посилилася щодо американської валюти.

Курс валют.

Нацбанк встановив курс валют на 4 травня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 4 травня. Долар зменшився ще на 5 коп. Євро злетів у ціні на 14 коп. Злотий підвищився на 5 коп.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,91 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,59 (+14 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,12 (+5 коп.)

Нагадаємо, економісти наголошують на тому, що фінансова підтримка Заходу дала чіткий сигнал валютному ринку України. Нацбанк тепер має достатньо ресурсів, щоб стримувати девальвацію, хоча «відкоту» до старих показників очікувати не варто.

