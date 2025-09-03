- Дата публікації
- Категорія
- Гроші
- 112
- 1 хв
Курс валют на 4 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 4 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку і становить 41,37 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,37 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,20 (+3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,33 (+4 коп.)
Нагадаємо, експерт прокоментував ситуацію з курсом долара. Так, паніка довкола цього є безпідставною. Водночас українцям радять шукати надійні та вигідніші інструменти для збереження коштів.
Попередньо, до кінця року курс гривні не повинен значно відхилятися від позначки 41-42 грн за долар, адже дефіцит бюджету України 2025 року повністю покривається фінансовою допомогою від західних партнерів.
В контексті того, чи варто купувати долари, економіст Олександр Савченко радить звернути увагу на альтернативні способи збереження коштів. Зокрема, це банківські депозити, які є значно безпечнішими.