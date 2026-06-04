Курс валют на 5 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют. / © Associated Press

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Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 червня. Долар додав ще 3 коп. Євро злетіло на 14 коп. Злотий зріс на 4 коп.

Про це стало відомо з сайту НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,37 (+3 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,66 (+14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (+4 коп.).

Нагадаємо, в Україні курс долара продовжить здорожчання, наближаючись до 45 грн за одиницю на готівковому ринку. Експерт Андрій Забловський вбачає, що, за базовим сценарієм, у червні курс долара перебуватиме в режимі «контрольованої мінливості».

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