Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 42,18 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,18 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,22 (±0 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,63 (±0 коп.)

Раніше йшлося про те, що в останній тиждень осені долар добре полоскотав нерви українцям. Так, першу його курс швидко пішов угору. Однак ближче до кінця листопада курс знову пішов донизу і зупинився біля 42,50.

Реклама

У матеріалі читайте детальніше про те: