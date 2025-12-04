- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 619
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 5 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 5 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 42,18 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,18 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,22 (±0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,63 (±0 коп.)
Раніше йшлося про те, що в останній тиждень осені долар добре полоскотав нерви українцям. Так, першу його курс швидко пішов угору. Однак ближче до кінця листопада курс знову пішов донизу і зупинився біля 42,50.
У матеріалі читайте детальніше про те:
що відбувається на готівковому ринку валюти;
чого очікувати від курсу на тижні від 1 до 7 грудня;
чи варто продавати й купувати готівкову валюту.