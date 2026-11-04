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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Курс валют на 5 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Гривня посилилася щодо американського долара, але євро сильно додало у вартості.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют

Курс валют на 5 листопада / © Reuters

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер, 5 листопада. Долар втратив 13 коп. Водночас євро злетів аж на 19 коп., а польський злотий додав 9 коп.

Про це стало відомо з даних на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 45,53 (-13 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,24 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,64 (+9 коп.)

Нагадаємо, наприкінці жовтня Національний банк провів прогнозовану контрольовану девальвацію гривні. Відтоді міжбанківський і готівковий ринки оновили історичні максимуми - курс долара в Україні перейшов у вищий діапазон — 45,5–46 грн за долар. Водночас експерт Андрій Забловський не очікує, що вже в листопаді відбудеться стрімке й неконтрольоване зростання курсу до 50 грн за долар.

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