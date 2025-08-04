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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Курс валют на 5 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Гривня значно посилилася щодо євро, яке далі дешевшає у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на 5 серпня. / © pixabay.com

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 серпня. Долар додав ще 1 коп. Євро втратило 29 коп. Злотий зменшився на 8 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,79 (+3 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,34 (-30 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,30 (+16 коп.)

Нагадаємо, ми писали про те, чого очікувати від курсу валют в Україні на поточному тижні, яким може бути курс долара та євро, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти.

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