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Курс валют на 6 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Долар, євро і злотий значно втратили у вартості.
НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 6 серпня. Долар втратив 11 коп. Євро після стрімкого здорожчання впало у ціні на 25 коп. Злотий зменшився на 6 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,68 (-11 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,34 (+70 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,24 (-6 коп.)
Нагадаємо, банкірка Ганна Золотько оцінила, що буде з курсом долара у серпні. З її слів, наразі в Україні валютний ринок спокійний і не демонструє різких стрибків. Найближчими тижнями курс гривні залишатиметься в межах прогнозованого діапазону.