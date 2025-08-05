Курс валют на 6 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс валют на середу, 6 серпня. / © pixabay.com

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НБУ встановив офіційний курс валют на середу, 6 серпня. Долар втратив 11 коп. Євро після стрімкого здорожчання впало у ціні на 25 коп. Злотий зменшився на 6 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,68 (-11 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,34 (+70 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,24 (-6 коп.)

Нагадаємо, банкірка Ганна Золотько оцінила, що буде з курсом долара у серпні. З її слів, наразі в Україні валютний ринок спокійний і не демонструє різких стрибків. Найближчими тижнями курс гривні залишатиметься в межах прогнозованого діапазону.

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